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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika haberler - Roma, kulübün 591 milyon euroya satıldığını açıkladı!
06.08.2020 - 09:49 |

Son dakika haberler - Roma, kulübün 591 milyon euroya satıldığını açıkladı!

İtalyan ekibi Roma, 591 milyon euro karşılığında Amerikalı milyarder Dan Friedkin'e satıldı.

Son dakika haberler - Roma, kulübün 591 milyon euroya satıldığını açıkladı!
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Roma Kulübü’nün sahipliği el değiştirdi, İtalya’nın köklü kulübünün yeni sahibi Amerikalı multi milyoner Dan Friedkin oldu. Sarı-kırmızılı ekibi bir süredir bünyesine katmaya çalışan yatırımcıların girişimi, pandemi nedeniyle sekteye uğramış ve bu faaliyetler bir süreliğine askıya alınmıştı.

Ancak dün gece itibariyle taraflar arasında imzalar atıldı ve 591 milyon euroluk satış gerçekleşti.

Ağustos sonuna kadar tamamlanmış olacak devir işlemleri neticesinde kulüp, şimdiki sahibi James Pallotta’dan yeni sahibi Dan Friedkin’e geçecek.

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