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02.08.2020 - 12:31 |

Son dakika haberler - Wesley Sneijder kramponları giydi, sahaya indi

Sahalara geri döneceği söylentileri çıkan Wesley Sneijder ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Arjen Robben’in futbolu bıraktıktan 1 yıl sonra futbola geri dönmesinin ardından, memleketi Utrecht taraftarları da Sneijder’in futbola dönmesi için ayaklanmış, gösteri düzenlemişti.

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Teknik direktör olup Galatasaray’ın başına geçmeyi istediğini açıklayan Wesley Sneijder için taraftarların eylemi sonrası yıldız ismin nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyordu. 36 yaşındaki Sneijder, Utrecht taraftarının ‘futbola dön’ çağrısına yanıt verdi, sahalara döndü ancak futbolcu olarak değil.

Wesley Sneijder, kardeşi Rodney’in kaptanı olduğu DHSC Utrecht takımının antrenmanına katıldı. Yeni göreve gelen teknik direktör Gert Kruys yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan takımın idmanına teknik ekip ile birlikte katıldı. Kruys’un yanı sıra teknik ekipteki eski Çaykur Rizesporlu futbolcu Tarık Divarcı ile birlikte, kramponları ayağında yeşil sahaya çıktı.

Son dakika haberler - Wesley Sneijder kramponları giydi, sahaya indi

Teknik direktör Gert Kruys, yıldız futbolcunun idmana katılmasıyla ilgili olarak “Wesley Sneijder gibi bir ismin bilgi birikiminden yararlanmamak için deli olmak gerekir. Burda hoca olmamı benden Wesley istedi. O zamandan beri kendisiyle sürekli kontak halindeyim. Futbola bakış açısından yararlanıyorum. Antrenmanların bazı bölümlerine katılmaya devam edecek” dedi.

Son dakika haberler - Wesley Sneijder kramponları giydi, sahaya indi

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