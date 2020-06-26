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26.06.2020 - 08:50 | | SABAH

Son dakika haberleri | Fenerbahçe'de Tolgay Arslan da FIFA'ya gitti

Ekonomik olarak zor günler yaşayan Fenerbahçe'de Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından diğer futbolcular da harekete geçti. Alman yıldızdan sonra Sloven orta saha Miha Zajc'ın da soluğu FIFA'da aldığı öğrenildi. Alacakları için FIFA'nın yolunu tutan son isim ise Tolgay Arslan oldu.

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Fenerbahçe, Max Kruse, maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Alman yıldızın ardından ise Sloven orta saha Zajc'ın FIFA'ya başvurduğu ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan'ın da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri | Fenerbahçede Tolgay Arslan da FIFAya gitti

30 yaşındaki oyuncunun, Kruse'nin serbest kalmasının hemen ardından harekete geçtiği, forma şansı bulamadığı için bunu bir ayrılık fırsatı olarak gördüğü kaydedildi.  Beşiktaş'ta alacaklarını bırakıp bedelsiz ayrılan Tolgay, Fenerbahçe ile yıllık 2.4 milyon eurodan 3.5 yıllık anlaşmaya imza atmıştı.

Fenerbahçe döneminde çok az forma şansı bulan gurbetçi futbolcu, bu sezon ligde sadece Galatasaray maçında 11'de başladı ve 20 yıllık yenilmezlik serisinin bittiği maçta sahada olan oyunculardan biri olarak tarihe geçti.

Tecrübeli oyuncu, istifa eden teknik direktör Ersun Yanal'ın yoğun ısrarları sonucunda kadroya katılmıştı.

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