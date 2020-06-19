Son dakika haberleri | Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

Yarın:

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

21 Haziran Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

22 Haziran Pazartesi:

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

TFF 1. Lig

Bugün:

20.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

20.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

17.30 Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor (Balıkesir Atatürk)

21 Haziran Pazar:

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

20.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

22 Haziran Pazartesi:

20.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)