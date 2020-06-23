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23.06.2020 - 09:19 | | AJANSSPOR

Son dakika haberleri | Galatasaray için Sergio Rico iddiası!

Fernando Muslera'nın sezonu kapatmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray için İspanya'dan Sergio Rico iddiası geldi.

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Fernando Muslera'nın sezonu kapatmasının ve sahalara dönüşün Şubat 2021'e bulacağının belli olmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray için İspanya'dan Sergio Rico iddiası geldi.

İspanya'da yayın yapan Todofichajes'in haberine göre; Galatasaray, Alaves'in de gündeminde yer alan Sergio Rico için devreye girdi. Sezonu PSG'de kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki kaleciye ilgili çekici bir sözleşme önermeyi düşünen Galatasaray'ın, önümüzdeki günlerde Rico ile pazarlıklara başlayacağı kaydedildi. Sevilla'nın sözleşmesi 2021'de bitecek olan İspanyol kaleciye yeni kontrat önermeyi düşünmediği ve oyuncuyu elinden çıkarmak istediği vurgulandı.

Sergio Rico'nun performansı
PSG'nın sezon başında kiraladığı ancak satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Rico, toplam 8 resmi maçta 6 gol yerken; 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Öte yandan PSG'nin Şampiyonlar Ligi maçları için Rico'nun kiralık sözleşmesini uzatmak için Sevilla ile görüşüyor.

Son dakika haberleri | Galatasaray için Sergio Rico iddiası

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