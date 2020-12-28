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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika haberleri: Milan ve Hakan Çalhanoğlu arasında görüşmelerde sona gelindi!
28.12.2020 - 13:20 |

Son dakika haberleri: Milan ve Hakan Çalhanoğlu arasında görüşmelerde sona gelindi!

Milan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3.5 milyon euro kazanacağı bir kontrat önerdi.

Son dakika haberleri: Milan ve Hakan Çalhanoğlu arasında görüşmelerde sona gelindi!
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Milan ve Hakan Çalhanoğlu arasında sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Şu anda Milan'dan 2.5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan 5 Milyon euro talep ettiği ifade edildi. Milan'ın ise Hakan'a 3.5 milyon euro önerdiği iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu için Manchester United devrede. Milan Sportif Direktörü Maldini, "Görüşmeler çok hassas bir şekilde ilerliyor ama her iki taraf ortak bir noktada buluşabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Habere göre Hakan Çalhanoğlu kariyerine Milan'da devam etmek istiyor. Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaybetmek istemiyor ve yerine onun kadar kaliteli bir 10 numara bulamayacağını düşünüyor.

Milan ve Hakan Çalhanoğlu'nun anlaşma noktasında olduğu ifade edildi.

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Son dakika haberleri: Milan ve Hakan Çalhanoğlu arasında görüşmelerde sona gelindi

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