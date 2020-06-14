Son dakika haberleri | Süper Lig'de puan durumu: Süper Lig'de haftanın maç sonuçları...

Süper Lig'e corona virüs nedeniyle ara verilmişti. Süper Lig'in 27. haftası 12 Haziran Cuma günü müthiş iki maç ile başladı.

Lider Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 avladı ve çıkışını sürdürdü. Fenerbahçe ise Kayserispor'u 2-1'le geçti, Avrupa iddiasını sürdürdü. Alanyaspor'u evinde 2-0'la geçen Başakşehir zirve takibini sürdürdü. Antalyaspor maçıyla lige dönen Beşiktaş ise büyük bir şok yaşadı. Siyah Beyazlı ekip, Vodafone Park'ta konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Alt sıralardan kurtulma mücadesi veren Malatyaspor ile Kasımpaşa'nın kapışmasında ise gülen taraf İstanbul ekibi oldu.

Rize deplasmanında Muslera ve Andone'yi kaybeden Galatasaray , sahadan 2-0 mağlup ayrıldı, zirve yolunda çok önemli 3 puanı Karadeniz'de bıraktı. Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının hat safhaya ulaştığı, her puanın altın değerinde olduğu kalan haftalarda oynanacak maçlar nefesleri kesecek. Trabzonspor'un liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de son durum merak ediliyor.

İşte Süper Lig puan durumu...





İşte Süper Lig'de 27. haftanın sonuçları ve kalan maçlar



