Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Son dakika haberleri | Süper Lig'de puan durumu: Süper Lig'de haftanın maç sonuçları...
14.06.2020 - 23:39 |

Son dakika haberleri | Süper Lig'de puan durumu: Süper Lig'de haftanın maç sonuçları...

Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Corona virüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 27. hafta maçları ile devam etti. Süper Lig'de haftanın maçları ve sonuçları haberimizde yer alıyor...

Son dakika haberleri | Süper Lig'de puan durumu: Süper Lig'de haftanın maç sonuçları...
ABONE OL

Süper Lig'e corona virüs nedeniyle ara verilmişti. Süper Lig'in 27. haftası 12 Haziran Cuma günü müthiş iki maç ile başladı.

Lider Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 avladı ve çıkışını sürdürdü. Fenerbahçe ise Kayserispor'u 2-1'le geçti, Avrupa iddiasını sürdürdü. Alanyaspor'u evinde 2-0'la geçen Başakşehir zirve takibini sürdürdü. Antalyaspor maçıyla lige dönen Beşiktaş ise büyük bir şok yaşadı. Siyah Beyazlı ekip, Vodafone Park'ta konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Alt sıralardan kurtulma mücadesi veren Malatyaspor ile Kasımpaşa'nın kapışmasında ise gülen taraf İstanbul ekibi oldu.

Rize deplasmanında Muslera ve Andone'yi kaybeden Galatasaray , sahadan 2-0 mağlup ayrıldı, zirve yolunda çok önemli 3 puanı Karadeniz'de bıraktı. Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının hat safhaya ulaştığı, her puanın altın değerinde olduğu kalan haftalarda oynanacak maçlar nefesleri kesecek. Trabzonspor'un liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de son durum merak ediliyor.

İşte Süper Lig puan durumu...

Son dakika haberleri | Süper Ligde puan durumu: Süper Ligde haftanın maç sonuçları...

İşte Süper Lig'de 27. haftanın sonuçları ve kalan maçlar

Son dakika haberleri | Süper Ligde puan durumu: Süper Ligde haftanın maç sonuçları...

 

Göztepe Kulübünün 95. kuruluş yıl dönümü kutlandı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika haberleri | Süper Lig'de puan durumu: Süper Lig'de haftanın maç sonuçları...
    Son dakika haberleri | Süper Lig'de puan durumu: Süper Lig'de haftanın maç sonuçları...
  2. Marcelo Saracchi: "Uydurma bir penaltı var"
    Marcelo Saracchi: "Uydurma bir penaltı var"
  3. Ünal Karaman: " Bariz 1-2 hata hariç..."
    Ünal Karaman: " Bariz 1-2 hata hariç..."
  4. Son dakika | Galatasaray'da Florin Andone sakatlandı!
    Son dakika | Galatasaray'da Florin Andone sakatlandı!
  5. Galatasaray'da bir şok daha! Donk olmayacak...
    Galatasaray'da bir şok daha! Donk olmayacak...



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Galatasaray'a Muslera'nın sakatlığı açıklandı! Sağ ayağında 2 kırık...

Son dakika | Galatasaray'a Muslera'nın sakatlığı açıklandı! Sağ ayağında 2 kırık...

Real Madrid - Eibar'ı 3-1

Real Madrid - Eibar'ı 3-1

Galatasaray'da Muslera şoku! Hastaneye kaldırıldı...

Galatasaray'da Muslera şoku! Hastaneye kaldırıldı...

Son dakika - Burak Yılmaz'dan sakatlanan Muslera için paylaşım: 'Kardeşim'

Son dakika - Burak Yılmaz'dan sakatlanan Muslera için paylaşım: 'Kardeşim'

Sıradaki Haber