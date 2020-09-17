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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika haberleri - Trabzonspor, Afobe'yi KAP'a bildirdi!
17.09.2020 - 15:15 |

Son dakika haberleri - Trabzonspor, Afobe'yi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, yeni transferi Benik Tunani Afobe'yi ve maliyetini KAP'a bildirdi.

Son dakika haberleri - Trabzonspor, Afobe'yi KAP'a bildirdi!
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Trabzonspor Kulübü, Benik Tunani Afobe ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada şu şekilde:

Açıklama şu şekilde;

İngiltere'nin Stoke City Kulübünün profesyonel futbolcusu Benik Tunani Afobe'nin, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe'nin 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Stoke City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City Kulübüne kiralama bedeli olarak 100.000.-EUR ödenecektir. 

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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