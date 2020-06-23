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23.06.2020 - 17:48 | | Sporx

Son dakika | Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş ayrılık açıklaması

Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Stipic, sezon sonunda "ayrılık" sinyali verdi.

Son dakika | Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş ayrılık açıklaması
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Milan forması giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic, 26 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda olmak istediğini söyledi.

26 yaşındaki oyuncunun kariyer hedefleri olduğunu vurgulayan menajer, "Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi 2021 yılında sona erecek ve her şey yeni yeni başlıyor. Milan ile henüz görüşmedim. Hakan'ın hedefleri büyük. Onun amacı Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, bunu saklayamam. Ara sonrasında bu kadar iyi dönmesinin de nedenlerinden biri bu. Sezon sonunda ne olacağını bilmiyorum, henüz erken. Bizim hedefimiz, Şampiyonlar Ligi'nde oynaması." dedi.

Son dakika | Hakan Çalhanoğlunun menajerinden flaş ayrılık açıklaması

"KİŞİSEL HEDEFLERİ VAR"

Çalhanoğlu'nun Milan'da şu anda bir sorunu olmadığını da kaydeden Stipic, "Milan'da mutlu, 10 numarayı giydiği için gurur duyuyor. Böylesine harika bir kulüpte herkesin desteğini de arkasına almış durumda ve bu önemli. Ancak yine de kişisel hedefleri de var" ifadelerini kullandı.

Milan'da bu sezon 27 maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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