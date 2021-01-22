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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Halil Dervişoğlu Galatasaray'da!
22.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Halil Dervişoğlu Galatasaray'da!

Galatasaray, genç yetenek Halil Dervişoğlu’nu renklerine bağladı. Galatasaray, Halil’in babası Muzaffer Dervişoğlu ile dün masaya oturdu ve anlaşma sağlandı.

Son dakika - Halil Dervişoğlu Galatasaray'da!
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Galatasaray, Ümit Milli Takım forması da giyen genç yetenek Halil Dervişoğlu’nu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar İngiltere Championship ekiplerinden Brentford forması giyen 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.
Cim-Bom futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmasını istedi ancak İngiliz kulübü genç futbolcudaki potansiyeli dikkate alarak bunu kabul etmedi. Galatasaray, Gençlerbirliği maçını da Türk Telekom Stadı’nda izleyen Halil’in babası Muzaffer Dervişoğlu ile dün masaya oturdu ve anlaşma sağlandı. Halil’in de bugün Hollanda’dan gelmesi bekleniyor. Brentford, Sparta Rotterdam’dan Halil’i 3 milyon euroya alırken, genç futbolcuyu geçen yıl Twente’ye kiralamıştı.

Son dakika - Halil Dervişoğlu Galatasarayda

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