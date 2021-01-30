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30.01.2021 - 21:07 |

Son dakika - Hasan Kartal'dan kırmızı tepkisi! "Sumudica herhalde Rumence küfür etti"

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, Sumudica'ya gösterilen kırmızı kart sonrası tepki gösterdi.

Son dakika - Hasan Kartal'dan kırmızı tepkisi! "Sumudica herhalde Rumence küfür etti"
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Çaykur Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, Sumudica'ya gösterilen kırmızı kart sonrası tepki gösterdi.

"Sumudica herhalde hakemin anasına Rumence küfür etti. Niye kırmızı kart gördü bilmiyoruz. Hakem bugün takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı.  "Hakem tüm takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı."

Son dakika - Hasan Kartaldan kırmızı tepkisi Sumudica herhalde Rumence küfür etti

    Hasan Kartal'dan Sumudica açıklaması
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