Son dakika - Hasan Kartal'dan kırmızı tepkisi! "Sumudica herhalde Rumence küfür etti"

Çaykur Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, Sumudica'ya gösterilen kırmızı kart sonrası tepki gösterdi.

"Sumudica herhalde hakemin anasına Rumence küfür etti. Niye kırmızı kart gördü bilmiyoruz. Hakem bugün takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı. "Hakem tüm takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı."