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21.01.2021 - 18:19 | | İHA

Son dakika - Henry Onyekuru Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın transfer gözdesi Henry Onyekuru İstanbul'a geliyor.

Son dakika - Henry Onyekuru Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
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Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Monaco'nun Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, İstanbul'a geliyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in de takımda görmek istediğini açıkladığı Onyekuru'nun Fransa'nın Marsilya şehrinden bineceği uçağın saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

23 yaşındaki futbolcu, daha önce 2 dönem sarı-kırmızılı formayı giymişti. Onyekuru, Galatasaray'da 56 resmi maçta görev aldı ve 17 kez fileleri havalandırdı.

Son dakika - Henry Onyekuru Galatasaray için İstanbula geliyor

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