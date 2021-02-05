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05.02.2021 - 17:44 |

Son dakika - İngilizler'den Galatasaraylı Falcao'ya şok!

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, İngiliz basınında Chelsea'de başarısız olan oyuncular arasında yer aldı. Radamel Falcao'nun kapak fotoğrafı ile verilen Chelsea'nin başarısız 11'inde eski Fenerbahçeli Mateja Kezman'a da yer verildi.

Son dakika - İngilizler'den Galatasaraylı Falcao'ya şok!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bir dönem Avrupa futbolunun en dikkat çekici transfer hamlelerine imza atmaktaydı. Yapılan transferler arasında büyük hayal kırıklığı yaratan isimler oldu. The Sun, başarısız isimlerden oluşturduğu ilk 11'de şimdilerde Galatasaray forması giyen Radamel Falcao'ya da yer verdi.

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Radamel Falcao, forma giydiği dönemde İngiliz basınını da pek memnun edemedi. 2015'te 7 milyon Euro'luk kiralama ücreti ile Chelsea kadrosuna katılan Falcao, geçirdiği bir sezonda 10 maça çıkarken sadece 1 gol atabilmişti.

The Sun'ın 11'inde ileri uçta Fernando Torres ve eski Fenerbahçeli Mateja Kezman ile kendisine yer verilen Falcao için, "Avrupa'da golcü bir forvet olmasına rağmen Falcao, Premier Lig'de devreye giremedi" ifadeleri kullanıldı.

Radamel Falcao'nun kapak fotoğrafı ile verilen Chelsea'nin başarısız 11'inde şu isimler yer aldı:

Ross Turnbull - Davide Zappacosta, Tal Ben Haim, Khalid Boulahrouz, Abdul Baba Rahman - Jiri Jarosik, Juan Sebastian Veron, Alexey Smertin - Radamel Falcao, Mateja Kezman, Fernando Torres

Son dakika - İngilizlerden Galatasaraylı Falcaoya şok

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