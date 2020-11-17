17.11.2020 - 15:40 | | İSTANBUL (AA) -
Son dakika | Interli yıldız Kolarov, Kovid-19'a yakalandı
Fenerbahçe'nin geçen yıl transfer etmek için büyük çaba sarf ettiği Kolarov koronavirüse yakalandı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, milli takımdan dönen 35 yaşındaki savunma oyuncusunun dün yapılan testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu ve protokollerin yerine getirildiği bilgisi verildi.