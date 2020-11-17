Son dakika | Interli yıldız Kolarov, Kovid-19'a yakalandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, milli takımdan dönen 35 yaşındaki savunma oyuncusunun dün yapılan testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu ve protokollerin yerine getirildiği bilgisi verildi.