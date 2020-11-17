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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika | Interli yıldız Kolarov, Kovid-19'a yakalandı
17.11.2020 - 15:40 | | İSTANBUL (AA) -

Son dakika | Interli yıldız Kolarov, Kovid-19'a yakalandı

Fenerbahçe'nin geçen yıl transfer etmek için büyük çaba sarf ettiği Kolarov koronavirüse yakalandı.

Son dakika | Interli yıldız Kolarov, Kovid-19'a yakalandı
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, milli takımdan dönen 35 yaşındaki savunma oyuncusunun dün yapılan testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu ve protokollerin yerine getirildiği bilgisi verildi.

Son dakika | Interli yıldız Kolarov, Kovid-19a yakalandı

 

 

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