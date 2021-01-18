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18.01.2021 - 08:21 | | Fanatik

Son dakika | İspanya'dan müthiş iddia! Eden Hazard ve Fenerbahçe...

Mesut Özil'i kadrosuna katmasına belki de saatler kalan Fenerbahçe için İspanyol basınından çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Fenerbahçe, Real Madrid'deki performansı ciddi şekilde sorgulanan Eden Hazard'ı 6 aylığına kiralamak istiyor.

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Fenerbahçe'nin Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazardtransfer etmek istediği belirtildi.

İspanyol Diario Sport'un haberine göre Sarı Lacivertliler, Real Madrid'deki performansı ciddi şekilde sorgulanan Eden Hazard için dünya devine 6 aylık kiralama teklifi yapacak. Real Madrid'in ise oyuncusunu başka bir takıma satmak ya da kiralamak gibi bir hedefinin olmadığı yazıldı.

Haberde ayrıca Hasan Çetinkaya'nın geçmişte söylediği, "Eden Hazard benim arkadaşım. onu 15-16 yaşımdan beri tanıyorum. Fenerbahçe'ye büyük sempatisi var. Bir gün Fenerbahçe forması giyececeğini bana söyledi" sözlerine de yer verilirken, Çetinkaya'dan 'Fenerbahçe'nin eski başkanı' diye söz edilmesi de dikkat çekti.

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