22.02.2021 - 14:23 |
Son Dakika | İstanbulspor'dan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu
İstanbulspor, Samsunspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından TFF'ye maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle başvuru yapıldığını açıkladı.
İstanbulspor, Samsunspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından TFF'ye maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle başvuru yapıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Kulübümüz, Hakem Turgut Doman’ın görüntülerle açık ve net bir şekilde sabitleşmiş kural hatası yapmış olduğu gerekçesiyle İstanbulspor-Yılport Samsunspor müsabakasının tekrar oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurusunu yapmıştır. Türk Spor Kamuoyu’na duyurulur."
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