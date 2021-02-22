Son Dakika | İstanbulspor'dan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu

İstanbulspor, Samsunspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından TFF'ye maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle başvuru yapıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kulübümüz, Hakem Turgut Doman’ın görüntülerle açık ve net bir şekilde sabitleşmiş kural hatası yapmış olduğu gerekçesiyle İstanbulspor-Yılport Samsunspor müsabakasının tekrar oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurusunu yapmıştır. Türk Spor Kamuoyu’na duyurulur."

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