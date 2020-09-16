Son dakika - İşte Galatasaray'ın Neftçi Bakü kadrosu!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi kadrosu açıklandı.

Kadroda, UEFA’ya bildirilen listedeki isimlerden Etebo, Yunus Akgün ve Ali Yavuz Kol yer almadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in Neftçi Bakü maçı kamp kadrosunda dahil ettiği oyuncular şöyle: Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy yönetecek. Clancy'nin yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Euan Anderson olacak.

Karşılaşma D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayımlanacak.

Kazanan taraf tur atlayacak

Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek.

Karşılaşma, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, sezona iyi başladı

Geçen sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da aradığını bulamayan Galatasaray, yeni sezona iyi başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle normalden geç başlayan Süper Lig'deki maçında sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

Neftçi ise Azerbaycan Ligi'nde ilk haftada Sebail'i 2-1 yenerken, ikinci haftada Sumgayıt'a 2-0 mağlup oldu. Azerbaycan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda ise Kuzey Makedonya ekibi Shkupi'yi 2-1 mağlup ederek tur atlamıştı.