Son dakika... İtalya kriz! Başbakan açıkladı, Inter rest çekti...

Onur Dinçer / Skorer

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'nın haziran ayında yeniden başlaması planlanırken, takım antrenmanlarının ne zaman start alacağı da belli oldu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 5 gün önce federasyonun açıkladığı takvimi onayladıklarını ve 18 Mayıs'tan itibaren kulüplerin tam kadro antrenman yapabileceklerini açıkladı.

Inter: Bu protokolle oynamıyoruz

İtalya hükümeti ile İtalya futbol federasyonu arasında varılan anlaşmayla kabul edilen sağlık protokolünü kulüpler kabul etmedi, protokolü 'uygulanamaz' olarak nitelendirerek buna karşı çıktı. Kulüplerin sağlık birimleri, federasyon ve hükümet arasından varılan anlaşmanın öncesinde, kendilerinin konuyla ilgili fikirlerinin alınmamasından dem vurarak düzeltme talebinde bulundu.

Konuyla ilgili olarak Inter kulübünden resmi bir açıklama geldi. Inter CEO'su Beppe Marotta da yaptığı açıklamada 'Bu protokolle oynamayız' ifadesini kullanarak "Federasyonun takım halinde çalışmalara yönelik öngörülerini yerine getirmek mümkün görünmüyor. Bir futbolcuda corona pozitif çıktığında nasıl davranılacağı tam olarak net değil" diye konuştu.



İtalya'da kulüpler, futbolcuların bireysel antrenman yaptıkları çalışmalara bir süre önce başladılar. Takımların grup halinde çalıştıkları idmanlar ise pazartesi günü başlayacak. Ancak Inter kulübünün, sağlık protokolüyle ilgili tartışmaların ardından antrenmanlarını iptal etmeye hazırlandığı öne sürülüyor.



Conte: "Kulüplerden bazı garantiler bekliyoruz ama..."

İtalya başbakanı Conte de, geleceği merak konusu olan Serie A sezonuna yönelik değerlendirmeler yaptı. Takımların pazartesi gününden itibaren grup halinde çalışmalara başlamalarına izin verdiklerini açıklayan Conte, ligin tekrar başlamasıyla ilgili olarak ise "Kulüplerden bazı garantiler bekliyoruz ama henüz almış değiliz. Bu garantiler sağlandığı takdirde futbol sezonu da yeniden başlayabilir" dedi. Conte'nin bahsettiği garantiler, federasyon ile hükümetin üzerinde anlaştığı ancak bir çok kulübün kabul etmediği sağlık protokolüne işaret ediyor.

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