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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika | İtalya'da futbol maçlarına devam kararı!
20.05.2020 - 17:29 |

Son dakika | İtalya'da futbol maçlarına devam kararı!

İtalya Futbol Federasyonu'nun liglerin kaderini belirleyeceği toplantısı hala devam ederken ilk gelen haberlere göre amatör liglerin iptali ve Serie A, B, C'de sezonun sonuna kadar oynanması kararı alındı.

Son dakika | İtalya'da futbol maçlarına devam kararı!
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İtalya Futbol Federasyonu, liglerin yeniden başlatılması ve sonuçlandırılması adına önemli kararların alınması beklenen toplantısına öğle saatlerinde başladı.

3 saatten uzun süren ve hala devam etmekte olan toplantıdan gelen ilk haberler liglere devam edilmesi kararının alındığı yönünde oldu.

Amatör liglerin durdurulduğu fakat Serie B ve C'de sezonların tamamlanacağı belirtiliyor.

Serie A için de sezona devam kararı benimsenirken bunun nasıl gerçekleşeceği üzerinde duruluyor. Gündeme gelen Play-Off ihtimali reddedilirken 20 Ağustos'a kadar ligin tüm maçlarının bitirilmesi planlanıyor.

Ligin yanı sıra İtalya Kupası için de tarih belirlenmeye çalışıldığı aktarılmakta. Kupa maçlarının ligin ardından oynanması ve futbolun 31 Ağustos'ta son bulması bekleniyor.

Son dakika | İtalyada futbol maçlarına devam kararı

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