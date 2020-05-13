13.05.2020 - 18:27 |
Son dakika | İtalya'da ligler 13 Haziran'da başlıyor!
İtalya'da liglerin başlama tarihi netlik kazandı. Serie A yönetimi, ligin potansiyel başlama tarihini 13 Haziran olarak belirledi.
İtalya'da liglerin başlama tarihi netlik kazandı. Serie A yönetimi, ligin potansiyel başlama tarihini 13 Haziran olarak belirledi.
Football Italia'nın haberine göre, takımlar 18 Mayıs tarihinden itibaren antrenmanlara başlayabilecek. Serie A yönetimi aldığı kararla futbol karşılaşmalarının 13 Haziran tarihinde başlamasının uygun olacağını kulüplere iletti.
Bir takımda corona virüse rastlanırsa o takım 15 gün boyunca karantinaya alınacak ve o takımın 3 haftalık maçları iptal edilecek.