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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika | İtalya'da ligler 13 Haziran'da başlıyor!
13.05.2020 - 18:27 |

Son dakika | İtalya'da ligler 13 Haziran'da başlıyor!

İtalya'da liglerin başlama tarihi netlik kazandı. Serie A yönetimi, ligin potansiyel başlama tarihini 13 Haziran olarak belirledi.

Son dakika | İtalya'da ligler 13 Haziran'da başlıyor!
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İtalya'da liglerin başlama tarihi netlik kazandı. Serie A yönetimi, ligin potansiyel başlama tarihini 13 Haziran olarak belirledi.

Football Italia'nın haberine göre, takımlar 18 Mayıs tarihinden itibaren antrenmanlara başlayabilecek. Serie A yönetimi aldığı kararla futbol karşılaşmalarının 13 Haziran tarihinde başlamasının uygun olacağını kulüplere iletti.

Bir takımda corona virüse rastlanırsa o takım 15 gün boyunca karantinaya alınacak ve o takımın 3 haftalık maçları iptal edilecek. 

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