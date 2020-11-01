Son dakika | Ä°zmir iÃ§in tek yÃ¼rek oldular

Ä°zmir'de meydana gelen depremin ardÄ±ndan spor kulÃ¼plerinin taraftar gruplarÄ± da yardÄ±m iÃ§in seferber oldu.

Emrah ApartmanÄ± Ã¶nÃ¼nde GÃ¶ztepe taraftarlarÄ±nÄ±n kurduÄŸu yardÄ±m standÄ±na, Sakaryaspor ve Boluspor taraftarlarÄ± da giyim, yiyecek ve hijyen malzemesi gÃ¶nderdi. Sakaryaspor taraf grubu Tatangalar da, yardÄ±m TIR'Ä± ile birlikte Ä°zmire gelerek, dayanÄ±ÅŸma Ã¶rneÄŸi sergiledi.

Ä°zmirdeki 6.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndan, devletin ve STK'larÄ±n yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra spor kulÃ¼plerinin taraftar gruplarÄ± da seferber oldu. GÃ¶ztepe taraftarÄ± Ali Ã‡aÄŸÄ±n Kaygusuz'un enkaz altÄ±nda kalarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Emrah ApartmanÄ± Ã¶nÃ¼nde, onun GÃ¶ztepeli arkadaÅŸlarÄ± yardÄ±m standÄ± kurdu. GÃ¶ztepeli taraftarlarÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yardÄ±m kampanyasÄ±, diÄŸer tribÃ¼n gruplarÄ±nÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla bÃ¼yÃ¼dÃ¼. GÃ¶ztepe'nin dost kulÃ¼bÃ¼ olan Sakaryaspor'un tribÃ¼n grubu Tatangalar, Boluspor tribÃ¼n grubu Yarenler ile birlikte Ä°zmire yardÄ±m TIR'Ä± gÃ¶nderdi. Tatangalar tribÃ¼n lideri Volkan Kahyalar, Biz bu acÄ±yÄ± 99da yaÅŸadÄ±k, Ã§ok iyi biliyoruz. Biz GÃ¶ztepemizin, Ä°zmirizmizin her zaman yanÄ±ndayÄ±z. Biz 11 gÃ¼n sonra insanlar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz enkaz altÄ±ndan, inÅŸallah buradan da saÄŸ Ã§Ä±kacak insanlarÄ± bekliyoruz dedi.

BÃœTÃœN TRÄ°BÃœNLER TEK YÃœREK OLDU

GÃ¶ztepe tribÃ¼n liderlerinden Ferhat DaÅŸdelen, yapÄ±lan yardÄ±mÄ±n insani gÃ¶revleri olduÄŸunu belirterek, BugÃ¼n GÃ¶ztepe buradaysa Altay da, KarÅŸÄ±yaka da, Bolu'dan Yarenler, Bursa, KarÅŸÄ±yaka, AnkaragÃ¼cÃ¼, Travzonspor'u Kocaelisi herkesin ruhu burada. Hepsi bizi telefonla arayÄ±p, geÃ§miÅŸ olsun diyorlar. Sakarya'dan ve Bolu'dan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bizlere yardÄ±m TIRÄ± gÃ¶nderdi. BÃ¼tÃ¼n tribÃ¼nler tek yÃ¼rek oldu, Ã§Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkÃ¼n TÃ¼rkten baÅŸka dostu yok. Et tÄ±rnaktan ayrÄ±lmaz, birbirimize destek olmamÄ±z lazÄ±m dedi.

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