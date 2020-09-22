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22.09.2020 - 17:26 |

Son dakika | Jean Claude Billong resmen Hatayspor'da!

Atakaş Hatayspor, Fransız stoper Jean Claude Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Son dakika | Jean Claude Billong resmen Hatayspor'da!
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İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Kulübümüz İtalya Serie A ekiplerinden Benevento Calcio’da forma giyen 26 yaşındaki Fransız stoper Jean Claude Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Osman Çalgın Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Jean Claude Billong’a ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun.

Son dakika | Jean Claude Billong resmen Hataysporda

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