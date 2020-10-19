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19.10.2020 - 10:33 |

Son Dakika | Jordan Ayew koronavirüse yakalandı!

Beşiktaşlı Mensah'ın Milli Takım'dan arkadaşı Jordan Ayew'in coronavirüse yakalandığı açıklandı.

Son Dakika | Jordan Ayew koronavirüse yakalandı!
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Milli maç arasında Gana Milli Takımı ile mücadele eden isimler corona virüs konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Beşiktaş forması giyen Bernard Mensah'ın ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın kadrosunda yer alan Jordan Ayew'in de corona virüs testi pozitif çıktı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Crystal Palace Menajeri Roy Hodgson, "Maalesef cuma günü yaptığımı son Covid-19 testi pozitif çıktı. Gana Milli Takımı'ndaydı ki orada olması gerektiği için pek memnun değildi. Başka birkaç Ganalı oyuncu gibi kulüplerine döndükten sonra pozitif çıktıklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Jordan Ayew de yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantinaya girdim. Neyse ki kendimi iyi hissediyorum ve herhangi bir semptomum yok" dedi.

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