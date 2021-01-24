24.01.2021 - 22:48 | | Futbol Arena
Son dakika - Jorgensen'den Galatasaray sorusuna cevap!
Feyenoord'un yıldızı Jorgensen Galatasaray'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Jorgensen, AZ Alkmaar maçın ardından Galatasaray sorusuna yanıt verdi.
"Neler olacağını bilmiyorum"
"Açıkçası sizden fazla bir şey bilmiyorum. Dışarıdaki şeylere çok fazla odaklanamam. Sahada %100 performansı vermek için çalışıyorum. Neler olacağını bilmiyorum. Göreceğiz. Bu sadece benimle alakalı değil."
"Bekleyip göreceğiz"
Eğer kulübe yardım etmem istenirse buradayım. Neredeyse 5 yıldır buradayım. Burasını seviyorum. İkinci evim. Bekleyip göreceğiz. %100 Feyenoord'a odaklandım. Her iki taraftan bakmak zorundasınız. Ne olacağını göreceğiz.