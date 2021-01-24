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24.01.2021 - 22:48 | | Futbol Arena

Son dakika - Jorgensen'den Galatasaray sorusuna cevap!

Feyenoord'un yıldızı Jorgensen Galatasaray'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Jorgensen'den Galatasaray sorusuna cevap!
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Galatasaray'ın transfer etmek istediği Jorgensen, AZ Alkmaar maçın ardından Galatasaray sorusuna yanıt verdi.

"Neler olacağını bilmiyorum"
"Açıkçası sizden fazla bir şey bilmiyorum. Dışarıdaki şeylere çok fazla odaklanamam. Sahada %100 performansı vermek için çalışıyorum. Neler olacağını bilmiyorum. Göreceğiz. Bu sadece benimle alakalı değil."

"Bekleyip göreceğiz"
Eğer kulübe yardım etmem istenirse buradayım. Neredeyse 5 yıldır buradayım. Burasını seviyorum. İkinci evim. Bekleyip göreceğiz. %100 Feyenoord'a odaklandım. Her iki taraftan bakmak zorundasınız. Ne olacağını göreceğiz.

Son dakika - Jorgensenden Galatasaray sorusuna cevap

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