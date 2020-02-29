Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri SON DAKİKA | Juventus-Inter derbisine koronavirüs engeli
29.02.2020 - 14:21 |

SON DAKİKA | Juventus-Inter derbisine koronavirüs engeli

İtalya Serie A'da bu hafta oynanması beklenen Juventus-Inter derbisi koronavirüs sebebiyle 13 Mayıs 2020'ye ertelendi.

SON DAKİKA | Juventus-Inter derbisine koronavirüs engeli
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İtalya Serie A'da bu hafta sonu Koronavirüs salgını nedeniyle "seyircisiz" oynanması planlanan "Juventus-Inter", "Udinese-Fiorentina", "Milan-Genoa", "Parma-SPAL" ve "Sassuolo-Brescia" karşılaşmaları 13 Mayıs 2020 tarihine ertelendi.

Son olarak bu hafta Serie A’da oynanacak 5 maç ertelendi. Juventus-Inter mücadelesi de ileriki bir tarihe bırakıldı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın 13 Mayıs’ta olacağı vurgulandı.

Öte yandan, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Udinese-Fiorentina ve Sassuolo-Bresica maçları da ertelendi.

SON DAKİKA | Juventus-Inter derbisine koronavirüs engeli

Genç sporcu artistik hareket yapmak isterse...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elia'dan transfer itirafı! Başakşehir...

Elia'dan transfer itirafı! Başakşehir...

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile durumunu düzeltiyor

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile durumunu düzeltiyor

Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Edwin Gyasi bu yaz Beşiktaş’ta olacak!

Edwin Gyasi bu yaz Beşiktaş’ta olacak!

Sıradaki Haber