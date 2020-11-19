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19.11.2020 - 20:46 |

Son dakika - Juventus'ta bir ilk! Merih Demiral...

İtalya Ligi'nde Cagliari maçı öncesinde Juventus'ta savunma hattı belli oldu. Andre Pirlo, milli futbolcumuz Merih Demiral ile ilgili kararını verdi.

Son dakika - Juventus'ta bir ilk! Merih Demiral...
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Juventus'tun İtalya Ligi'nde cumartesi günü oynayacağı Cagliari maçı öncesinde savunma hattı belli oldu.

Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci'den sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak olan Andre Pirlo, milli futbolcumuz Merih Demiral ile birlikte Matthijs de Ligt'e forma verecek.

2019 yılının yaz aylarında Juventus'a transfer olan Merih Demiral ve Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez bir maça birlikte 11 başlayacak.

Son dakika - Juventusta bir ilk Merih Demiral...

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