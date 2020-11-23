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23.11.2020 - 14:04 |

Son dakika | Juventus'ta Merih Demiral sakatlandı

Juventus, Merih Demiral'ın sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı

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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Merih Demiral'ın sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı. A Milli oyuncunuz, Juventus'un Ferencvaros ile oynayacağı Devler Ligi karşılaşmasında forma giyemeyecek. Merih Demiral, hafta sonunda Benevento deplasmanında da sahada olamayacak.

“De Ligt-Demiral çağı başlayabilir”
Juventus’un, Cagliari’yi 2-0 yendiği karşılaşmada Ronaldo’nun attığı ikinci golün asistini yapan Merih Demiral’ı bir de kafa vuruşu direkten döndü. Yaptığı asist yanı sıra savunmada da etkili bir oyun ortaya koyan 22 yaşındaki yıldız, Matthijs de Ligt ile yakaladığı uyumla da dikkat çekti. “Merih Demiral sezonun en iyi topunu oynadı” ifadesinin kullanıldığı Calciomercato, haberde “Türk futbolcu tüm savunmanın sorumluluğunu aldı. Bir golün asistini yaptı, bir vuruşu direkten döndü. Cagliari maçında belki de yeni bir tarihin sayfalarını gördük. De Ligt-Demiral çağı başlayabilir” yorumunda bulundu.
La Gazzetta dello Sport ise, “Demiral ve De Ligt birlikte çok az maçta oynadılar. Ancak bu karşılaşmada Juventus savunmasının gelecekteki ikilisi olabileceklerini gösterdiler” ifadelerini kullandı.

Son dakika | Juventusta Merih Demiral sakatlandı

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