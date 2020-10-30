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30.10.2020 - 20:19 | | AA

Son dakika - Juventus'tan Ronaldo açıklaması! Koronavirüs testi negatif çıktı...

Juventus kulübü yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'nun son koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo’nun yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattığını açıkladı. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan kısa yazılı açıklamada, 35 yaşındaki Ronaldo’nun test sonucunun negatif çıktığını bildirdi. 

Böylece Ronaldo’nun 19 gün sonra iyileştiği ve daha fazla tecrit altında kalmasına gerek olmadığı belirtildi.

Cristiano Ronaldo, ay başında Portekiz Milli Takımı'nın maçları için milli takım kampına katılmış, 13 Ekim’de burada yapılan test sonucunun pozitif çıktığı duyurulmuştu. 

Yıldız oyuncu, daha sonra ambulans uçakla Portekiz’den İtalya’ya gelmiş, bu seyahati İtalya’da tartışma konusu olmuştu. 

Ayrıca Ronaldo'nun kısa süre önce girdiği üçüncü test sonucunun da negatif çıkması üzerine yaptığı fotoğraflı paylaşım ve altına yazıp sonradan sildiği "PCR testi saçmalık" sözü de İtalya'da eleştirilmişti. 

Cristiano Ronaldo, Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo şans verirse takımının bu hafta sonu Spezia deplasmanındaki mücadelesinde sahada yer alabilecek.

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