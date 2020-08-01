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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika | Kaan Ayhan: İtalya'da yeni kulübümle birlikteyim
01.08.2020 - 20:00 | | ANKARA (AA) -

Son dakika | Kaan Ayhan: İtalya'da yeni kulübümle birlikteyim

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldığını, İtalyan ekibiyle anlaştığını açıkladı. Milli futbolcu, Serie A ekibi Sassuolo'ya transfer olduğu iddia edilmişti.

Son dakika | Kaan Ayhan: İtalya'da yeni kulübümle birlikteyim
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Almanya ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, takımdan ayrıldığını ve İtalya'daki bir kulübe transfer olacağını açıkladı.

Son dakika | Kaan Ayhan: İtalyada yeni kulübümle birlikteyim

25 yaşındaki oyuncu, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte transfer haberlerini doğrulayarak, "Serbest kalma maddemi kullandım ve şu an İtalya'da yeni kulübümde birlikteyim. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla bilgi açıklanacak. Harika dört yıl için Fortuna'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaan Ayhan, Almanya Birinci Futbol Ligi'nden (Bundesliga) düşen Fortuna Düsseldorf'ta bu sezon oynadığı 34 maçta 2 gol atmıştı.

Türk ekiplerinin yanı sıra İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Sassuolo'nun milli futbolcuyla ilgilendiği iddia edilmişti.

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