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19.06.2020 - 11:37 | | AA

Son dakika | Bakan Kasapoğlu: Kulüplerimize bugün 103 milyon lira ödeme yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar. Yayıncı kuruluş bugün 103 milyon lira ödeme yapacak" dedi.

Son dakika | Bakan Kasapoğlu: Kulüplerimize bugün 103 milyon lira ödeme yapılacak
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig kulüplerine müjdeyi verdi.

Bakan Kasapoğlu, "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar. Yayıncı kuruluş bugün 103 milyon lira ödeme yapacak" açıklamasını yaptı.

İşte Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

- Federasyon seçimleriyle ilgili çalışıyoruz. Hukukçular süreci yürütüyor.(Olimpiyatların ertelenmesi) İlk kez karşılaşılan bir durum. Federasyon başkanının kaç kez seçileceğine dair bir sınır yok. Öyle bir şey olmaz.

- 2019'daki başarıları öncü olarak görüyoruz; futboluyla, voleyboluyla. Türk sporu açısından bunu fırsata çevirme olarak görüyoruz.

- Gençlerimizi destekliyoruz, rekor bir rakam vereceğiz. 35 milyon lira sivil toplum kuruluşlarımız için destek çağrısına çıkacağız.

 

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