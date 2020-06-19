Son dakika | Bakan Kasapoğlu: Kulüplerimize bugün 103 milyon lira ödeme yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig kulüplerine müjdeyi verdi.

Bakan Kasapoğlu, "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar. Yayıncı kuruluş bugün 103 milyon lira ödeme yapacak" açıklamasını yaptı.

İşte Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

- Federasyon seçimleriyle ilgili çalışıyoruz. Hukukçular süreci yürütüyor.(Olimpiyatların ertelenmesi) İlk kez karşılaşılan bir durum. Federasyon başkanının kaç kez seçileceğine dair bir sınır yok. Öyle bir şey olmaz.

- 2019'daki başarıları öncü olarak görüyoruz; futboluyla, voleyboluyla. Türk sporu açısından bunu fırsata çevirme olarak görüyoruz.

- Gençlerimizi destekliyoruz, rekor bir rakam vereceğiz. 35 milyon lira sivil toplum kuruluşlarımız için destek çağrısına çıkacağız.

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