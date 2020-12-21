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21.12.2020 - 14:27 |

Son dakika | Kasımpaşa Gohou'yu kadro dışı bıraktı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Gerard Gohou'nun kadro dışı bırakıldığını duyurdu

Son dakika | Kasımpaşa Gohou'yu kadro dışı bıraktı
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 31 yaşındaki forveti Gerard Bi Goua Gohou'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Oyuncularımızdan Gerard Bi Goua Gohou kadro dışı bırakılmıştır." 

Fildişi Sahilli futbolcu bu sezon Kasımpaşa formasını sadece ligin ilk haftasında oynanan Kayserispor maçında giydi. 

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