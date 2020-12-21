21.12.2020 - 14:27 |
Son dakika | Kasımpaşa Gohou'yu kadro dışı bıraktı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Gerard Gohou'nun kadro dışı bırakıldığını duyurdu
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 31 yaşındaki forveti Gerard Bi Goua Gohou'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Oyuncularımızdan Gerard Bi Goua Gohou kadro dışı bırakılmıştır."
Fildişi Sahilli futbolcu bu sezon Kasımpaşa formasını sadece ligin ilk haftasında oynanan Kayserispor maçında giydi.
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