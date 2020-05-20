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HaberlerKasımpaşa Haberleri Son dakika - Kasımpaşa: Herkesin test sonuçları negatif çıktı
20.05.2020 - 20:29 |

Son dakika - Kasımpaşa: Herkesin test sonuçları negatif çıktı

Kasımpaşa, daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan 2 oyuncu da dahil olmak üzere herkesin yeni test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Son dakika - Kasımpaşa: Herkesin test sonuçları negatif çıktı
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Kasımpaşa Kulübü bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 20 Mayıs Çarşamba günü yapılan 3. testleri neticesinde daha önce pozitif sonuç bulunan 2 futbolcu da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir." denildi.

Son dakika - Kasımpaşa: Herkesin test sonuçları negatif çıktı

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