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27.11.2020 - 16:02 |

Son Dakika | Kasımpaşa'da İrfan Buz istifa etti

Kasımpaşa'da iki hafta önce göreve gelen teknik direktör İrfan Buz, istifa ettiğini açıkladı.

Son Dakika | Kasımpaşa'da İrfan Buz istifa etti
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Kasımpaşa'da iki hafta önce göreve getirilen teknik direktör İrfan Buz, istifa ettiğini açıkladı.

İrfan Buz'dan açıklama:

Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa SK ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrasında kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık. Kasımpaşa SK teknik direktörlüğünden istifa ediyorum. Futbolcu kardeşlerime ve tüm kulüp personeline yürekten başarılar dilerim.

SERKAN REÇBER DE İSTİFA ETMİŞTİ

Bu sabah saatlerinde Kasımpaşa Kulübü CEO'su Serkan Reçber de sosyal medyadan istifa ettiğini açıklamıştı.

KASIMPAŞA'DA SON 1 YILDA GÖREV YAPAN TEKNİK DİREKTÖRLER
Mustafa Denizli
Kemal Özdeş
Tayfur Havutçu
Fuat Çapa
Mehmet Altıparmak
İrfan Buz

* Mustafa Denizli'nin ardından anlaşma sağlanan İbrahim Üzülmez, sözleşmeyi imzaladıktan 4 saat sonra görevinden ayrılmıştı.

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Son Dakika | Kasımpaşada İrfan Buz istifa etti

 

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