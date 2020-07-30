Son dakika | Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na 60 gün hak mahrumiyeti

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün aldığı kararlar şöyle:

"1- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 25.07.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, futbolcuları ve mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. sporcusu EREN BİLEN'in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 25.07.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, futbolcuları ve mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü antrenörü MEHMET BÜLENT ALBAYRAK'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü antrenörü MEHMET BÜLENT ALBAYRAK'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA CENGİZ BİRGEN'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 25.07.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-GAZİANTEP FK A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının ateş ölçümü yapılmadan protokol tribününe alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının oturma düzenine ve sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, protokol tribününe müsabaka organizasyon toplantısında verilen listede yer almayan ve asgari sayıyı aşacak şekilde alınan kulüp mensuplarının, akreditasyon kartlarını göstermemeleri, kimlik tespiti yapılmasına izin vermemeleri ve devre arasında tribün değiştirmeleri suretiyle meydana gelen saha olaylarından dolayı 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, 25.07.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi ALİ FIRAT'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi KAAN ŞANLIKAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi NEVZAT YAKI'nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü görevlisi EVRİM ÇETİN'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü görevlisi NURİ ÇETİN'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 25.07.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü ATİLA GERİN'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 25.07.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü başkanı BERNA GÖZBAŞI'nın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü başkanı BERNA GÖZBAŞI'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü başkanı BERNA GÖZBAŞI'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA TOKGÖZ'ün, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi ONUR GÖZBAŞI'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü malzemecisi MEHMET ŞEN'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü malzemecisi MEHMET ŞEN'in, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü malzemecisi MEHMET ŞEN'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü GÖKHAN ÜNAL'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü GORDAN CIPRIC'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."