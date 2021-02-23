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23.02.2021 - 22:02 | | AA

Son dakika | Kayserispor, Dan Petrescu ile yollarını ayırdı

Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Son dakika | Kayserispor, Dan Petrescu ile yollarını ayırdı
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu ile yollarını ayırdı.

Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada Petrescu'nun karşılıklı anlaşma sonucunda takımdan ayrıldığını söyledi.

Kulübün resmi internet sitesinde ise "Teşekkürler Dan Petrescu. Teknik direktörümüz Dan Petrescu ile ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

Dan Petrescu, Kayseri temsilcisiyle ligde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik 3 de mağlubiyet aldı.

İlk tercih Bülent Korkmaz

Asist Analiz'in haberine göre; Kayserispor’da teknik direktörlük görevi için ilk tercih Bülent Korkmaz olacak.

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Son dakika | Kayserispor, Dan Petrescu ile yollarını ayırdı

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