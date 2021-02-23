Son dakika | Aaron Boupendza bombası patladı! Burak Yılmaz, Vedat Muriqi...

Arda Turan ve Josef - 12 milyon euro G.Saray ve A Milli Takım'da yıldızını parlatan Arda Turan Ağustos 2011'de 12 milyon euroya Atletico Madrid'e transfer oldu. Şu anda Beşiktaş forması giyen Josef de Souza da 2018 yazında Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye gitti.