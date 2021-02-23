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Sporx
• 23 Şubat 2021 - 21:30 • Son Güncelleme:

Son dakika | Aaron Boupendza bombası patladı! Burak Yılmaz, Vedat Muriqi...

Süper Lig'de gol krallığı yarışında açık ara zirvede yer alan Aaron Boupendza 8 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Krasnodar'a transfer oluyor. Gabonlu forvetin transferi, akıllara Süper Lig'den rekor ücretle yurt dışına giden yıldızları getirdi. İşte detaylar...

Sporx
• 23 Şubat 2021 - 21:30 • Son Güncelleme:
1Boupendza Krasnodar yolcusu
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Boupendza Krasnodar yolcusu

Atakaş Hatayspor'un yıldız forveti Aaron Boupendza, 8 milyon euro artı yüzde 20 pay karşılığında Rusya Ligi ekibi Krasnodar'a transfer olacak. Görüşmeler olumlu geçti, perşembe günü resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

2Astronomik bedele gittiler

Astronomik bedele gittiler

Boupendza'nın yüksek bedele transfer olmasının ardından Süper Lig'de yıldızını parlatıp yurt dışına astronomik bonservis ücreti karşılığında giden futbolcular yeniden gündeme geldi. İşte o isimler...

3Cenk Tosun - 22 milyon euro

Cenk Tosun - 22 milyon euro

Şenol Güneş döneminde başarıdan başarıya koşan Beşiktaş'ta özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki golleriyle dikkat çeken Cenk Tosun, Premier Lig ekibi Everton'a transfer oldu.

4Vedat Muriqi - 18 milyon euro

Vedat Muriqi - 18 milyon euro

Fenerbahçe'de geçen sezon kaydettiği goller ve yaptığı asistlerle dikkat çeken Vedat Muriqi, sezon başında İtalya'nın köklü kulübü Lazio'nun yolunu tuttu.

5Yusuf Yazıcı - 17.5 milyon euro

Yusuf Yazıcı - 17.5 milyon euro

Ağustos 2019'da Fransız kulübü Lille, üstün performansı sonrası Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattı.

6Eljif Elmas - 16 milyon euro

Eljif Elmas - 16 milyon euro

Fenerbahçe Kulübü, Temmuz 2019'da genç yıldızı Eljif Elmas'ı 16 milyon euro artı bonuslar karşılığında İtalyan ekibi Napoli'ye sattı.

7Badou Ndiaye - 16 milyon euro

Badou Ndiaye - 16 milyon euro

Badou Ndiaye, Ocak 2018'de 16 milyon euroya İngiliz temsilcisi Stoke City'ye transfer oldu.

8Moussa Sow - 16 milyon euro

Moussa Sow - 16 milyon euro

Al Ahli, Mayıs 2018'de röveşata golleriyle hafızalara kazınan eski Fenerbahçeli golcü Moussa Sow'u renklerine kattı.

9Bruma - 15 milyon euro

Bruma - 15 milyon euro

Galatasaray'da sağ kanatta gösterdiği müthiş performansla dikkatleri çeken Bruma, 15 milyon euroya Haziran 2017'de Red Bull Leipzig'e transfer oldu.

10Cengiz Ünder - 13.4 milyon euro

Cengiz Ünder - 13.4 milyon euro

Medipol Başakşehir'de kanatta yıldızlaşan Cengiz Ünder, 13.4 milyon euro karşılığında Temmuz 2017'de İtalyan devi Roma'ya gitti.

11Arda Turan ve Josef - 12 milyon euro

Arda Turan ve Josef - 12 milyon euro

G.Saray ve A Milli Takım'da yıldızını parlatan Arda Turan Ağustos 2011'de 12 milyon euroya Atletico Madrid'e transfer oldu. Şu anda Beşiktaş forması giyen Josef de Souza da 2018 yazında Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye gitti.

12Ozan Kabak - 11 milyon euro

Ozan Kabak - 11 milyon euro

Bundesliga ekibi Stuttgart, Galatasaray'da savunmada gösterdiği başarılı performansla öne çıkan Ozan Kabak'ı Ocak 2019'da kadrosuna kattı.

13Giuliano - 10.5 milyon euro

Giuliano - 10.5 milyon euro

2018 yazında Fenerbahçe'de golleri ve asistleri ile dikkat çeken Giuliano Al-Nasr'a transfer oldu.

14Emenike ve Trezeguet - 10 milyon euro...

Emenike ve Trezeguet - 10 milyon euro...

10 milyon euroya Emenike Fenerbahçe'den Spartak Moskova'ya; Trezeguet ise aynı bedelle Kasımpaşa'da Aston Villa'ya gitti.

15Garry Rodrigues - 9 milyon euro

Garry Rodrigues - 9 milyon euro

Garry Rodrigues, 9 milyon euro bonservis bedeliyle Ocak 2019'da Galatasaray'dan Al-Ittihad'a transfer oldu.

16Nani - 8.5 milyon euro

Nani - 8.5 milyon euro

Fenerbahçe, dünyaca ünlü oyuncusu Nani'yi 8.5 milyon euro karşılığında İspanya'nın köklü kulübü Valencia'ya gönderdi.

17Burak Yılmaz ve Merih Demiral - 8 milyon euro

Burak Yılmaz ve Merih Demiral - 8 milyon euro

Milli golcü Burak Yılmaz 8 milyon euroya 2016'da Galatasaray'dan Beijing Guoan'a; Merih Demiral ise 2019'da Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer oldu.

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