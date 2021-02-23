Sporx
• 23 Şubat 2021 - 21:30 • Son Güncelleme:
Son dakika | Aaron Boupendza bombası patladı! Burak Yılmaz, Vedat Muriqi...
Süper Lig'de gol krallığı yarışında açık ara zirvede yer alan Aaron Boupendza 8 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Krasnodar'a transfer oluyor. Gabonlu forvetin transferi, akıllara Süper Lig'den rekor ücretle yurt dışına giden yıldızları getirdi. İşte detaylar...
Sporx
• 23 Şubat 2021 - 21:30 • Son Güncelleme:
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Boupendza Krasnodar yolcusu
Atakaş Hatayspor'un yıldız forveti Aaron Boupendza, 8 milyon euro artı yüzde 20 pay karşılığında Rusya Ligi ekibi Krasnodar'a transfer olacak. Görüşmeler olumlu geçti, perşembe günü resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
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Astronomik bedele gittiler
Boupendza'nın yüksek bedele transfer olmasının ardından Süper Lig'de yıldızını parlatıp yurt dışına astronomik bonservis ücreti karşılığında giden futbolcular yeniden gündeme geldi. İşte o isimler...
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Burak Yılmaz ve Merih Demiral - 8 milyon euro
Milli golcü Burak Yılmaz 8 milyon euroya 2016'da Galatasaray'dan Beijing Guoan'a; Merih Demiral ise 2019'da Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer oldu.
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