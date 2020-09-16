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16.09.2020 - 15:20 |

Son dakika | Kayserispor Niasse ile anlaşma sağladı!

Lisans sorununu çözerek yeni transferlerine imza attıran Kayserispor'un, son olarak Everton forması giyen Oumar Niasse ile de anlaşma sağladığı aktarıldı.

Son dakika | Kayserispor Niasse ile anlaşma sağladı!
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Lisans sorununu çözerek yeni transferlerine imza attıran Kayserispor, bir başka bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Galsenfoot'un haberine göre Kayserispor, Oumar Niasse'nin transferi adına anlaşma sağladı.

Golcü oyuncunun kısa süre içerisinde Kayseri'ye gelmesi bekleniyor. Niasse'nin menajerinin ise şu anda Kayseri'de olduğu ve transfer görüşmelerini sürdürdüğü belirtilmekte.

Türkiye'de Akhisar Belediye formasıyla çıkış yaptıktan sonra 5.5 milyon Euro karşılığında Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Niasse, 2016'da ise 17.9 milyon Euro'ya Everton kadrosuna katılmıştı. Everton'dan kiralık olarak Hull ve Cardiff formaları da giyen 30 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin bitmesi ile serbest kalmış durumda.

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Son dakika | Kayserispor Niasse ile anlaşma sağladı

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