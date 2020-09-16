Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Alper Potuk paylaşılamıyor! Trabzonspor...
16.09.2020 - 12:38 |

Transfer haberleri | Alper Potuk paylaşılamıyor! Trabzonspor...

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden tecrübeli oyuncu Alper Potuk'un yeni adresi merak konusu olmaya devam ediyor. Sözleşmesi elinde olan yıldız oyuncuya Süper Lig'den Trabzonspor başta olmak üzere birçok ekip talip oldu.

Transfer haberleri | Alper Potuk paylaşılamıyor! Trabzonspor...
ABONE OL
Mesut Aydın KALE - Skorer Özel

Süper Lig'in 1. haftası geride kalırken transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaptığı üst üste transferler ile adından söz ettiren Fenerbahçe'den geçtiğimiz haftalarda Alper Potuk sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmıştı.

Kariyerinin son 7 yılında sarı lacivertli takımda forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak konusu oldu.

TRABZONSPOR İSTİYOR
Başta Süper Lig'in köklü ekiplerinden Trabzonspor olmak üzere Konyaspor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor Alper Potuk'u transfer etmek istiyor. Ayrıca edinilen bilgiye göre Alper'e Avrupa'dan da transfer teklifleri geliyor.

Alper Potuk 2013 yılında 7,25 milyon euroya Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Başkan açıkladı: 'Fenerbahçe bize resmi teklif yaptı'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'a 3 dünya yıldızı birden!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Denizlispor'dan Manuel Fernandes hamlesi

Transfer haberleri | Alper Potuk paylaşılamıyor Trabzonspor...

Jelena Karleusa konserde izleyenleri coşturdu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika - Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan
    Son dakika - Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan
  2. Altınordu, Beşiktaş'tan Oğuzhan'ı kiraladı
    Altınordu, Beşiktaş'tan Oğuzhan'ı kiraladı
  3. Altay'da çifte ayrılık
    Altay'da çifte ayrılık 
  4. Transfer haberleri | Alper Potuk paylaşılamıyor! Trabzonspor...
    Transfer haberleri | Alper Potuk paylaşılamıyor! Trabzonspor...
  5. Nefçi Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Nefçi Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe, Naturelgaz ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Fenerbahçe, Naturelgaz ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Fenerbahçe'de Tisserand ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'de Tisserand ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'den 2 yılda 8 stoper transferi

Fenerbahçe'den 2 yılda 8 stoper transferi

Kasımpaşa'dan Koita'ya Beşiktaş ayarı

Kasımpaşa'dan Koita'ya Beşiktaş ayarı

Sıradaki Haber