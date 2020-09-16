Transfer haberleri | Alper Potuk paylaşılamıyor! Trabzonspor...

Süper Lig'in 1. haftası geride kalırken transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaptığı üst üste transferler ile adından söz ettiren Fenerbahçe'den geçtiğimiz haftalarda Alper Potuk sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmıştı.

Kariyerinin son 7 yılında sarı lacivertli takımda forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak konusu oldu.

TRABZONSPOR İSTİYOR

Başta Süper Lig'in köklü ekiplerinden Trabzonspor olmak üzere Konyaspor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor Alper Potuk'u transfer etmek istiyor. Ayrıca edinilen bilgiye göre Alper'e Avrupa'dan da transfer teklifleri geliyor.

Alper Potuk 2013 yılında 7,25 milyon euroya Fenerbahçe'ye imza atmıştı.