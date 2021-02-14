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14.02.2021 - 00:51 |

Son dakika - Kemal Ademi: Özel bir maçtı

Ocak ayında Fenerbahçe’den ayrılarak Karagümrük’e geçen Kemal Ademi eski takımına ilk kez rakip oldu.

Son dakika - Kemal Ademi: Özel bir maçtı
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Ocak ayında Fenerbahçe’den ayrılarak Karagümrük’e geçen Kemal Ademi eski takımına ilk kez rakip oldu. Ademi, “Özel bir maçtı benim için. Kazanmak istiyorduk. Bir gol bulduk, arkası da geldi ama gol sayılmadı” dedi. Altay Bayındır’ı öne çıkaran 24 yaşındaki forvet, “Altay, çok iyi ve özel bir kaleci. 2-3 tane çok kritik kurtarış yaptı. Bunu Türkiye biliyor. Hatay maçında da böyleydi. Golü atsam daha farklı olabilirdi ama olmadı” yorumunu yaptı.

Son dakika - Kemal Ademi: Özel bir maçtı

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