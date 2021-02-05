Son dakika - Kemal Ademi'den Fenerbahçe açıklaması! 'Yazın geri döneceğim'

Fenerbahçe'nin ocak ayı transfer döneminde sezon sonuna kadar Karagümrük'e kiraladığı Kemal Ademi, ayrılık nedeni ve hedefleri hakkında konuştu.

"Pek forma giyemedim"

"Kulüp benim daha çok süre almamı istedi, böylece daha çok gelişebilecektim. Ben de oynamak istedim. Fenerbahçe'de rekabet yüksekti ve pek forma giyemedim. Karagümrük'e transferim benim için harika oldu. Kulüp de İstanbul'da, yeni bir şehre gitmek zorunda kalmadım"

"Yazın tekrar dönebilirim"

"Karagümrük tek seçenek değildi. Menajerimle birlikte yurt dışına gidip gitmemenin iyi bir seçenek olup olmadığını da değerlendirdik. Türkiye'de lige alıştığım için, hedefi olan bir takımda kalmak mantıklı geldi. Fenerbahçe açısından, ben geri dönmek için kapıda olan biriyim, yazın tekrar dönebilirim. Yöneticiler beni gerçekten geri istediklerini ve ligde kalmamın doğru olacağını söyledi. Bu herkes için doğru bir çözüm oldu"

"Ali Koç geri dönmemi istediğini söyledi"

"Başkan Ali Koç ile iyi bir ilişkim var. Bana açıkça yaz aylarında geri dönmemi istediğini söyledi. Ayrıca bu transferi bir ceza olarak düşünmemem gerektiğini de belirtti. Fenerbahçe benim sadece maç ritmi yakalamamı ve Türk futbolunu daha iyi bilmemi istiyor"

"Karagümrük, Avrupa Ligi biletinin sadece birkaç puan gerisinde. Kadro çok iyi, Milan, Napoli ya da Roma'da oynamış oyuncular var. İlk yarıda Galatasaray'ı yendiler. Tek problemleri, bir forvetleri yoktu. Benim hedefim net, Karagümrük'ü Avrupa Ligi'ne taşımak istiyorum"

"Türkiye'deki futbol, İsviçre'den çok farklı. Birçok insan Türk futbolunu hafife alıyor, medya da, taraftarlar da öyle. Çok büyük baskı var. Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye imza attığında baskı artıyor. Bununla başa çıkmak zorundasın"

"İşler iyi gittiğinde taraftarlar büyük coşku içinde senin yanında oluyor ancak işler kötü gidince üstüne geliyorlar. Mesut Özil de Fenerbahçe'ye geldi ve baskı daha da büyüdü. Özellikle bizim taraftarlarımız, çok daha fazlasını bekliyor. Instagram'dan mesaj atıyorlar. Kulüp için mücadele vermeni, bu duyguyu yaşamanı istiyorlar. Türkiye'de bir futbolcu mental olarak hazır değilse, problem yaşar"

"Umarım bu yıl şampiyonluk gelir"

"Taraftarlar benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Fenerbahçe yıllardır şampiyonluk bekliyor ve taraftarların sabrı artık tükenmiş durumda. Umarım bu yıl şampiyonluk gelir. Bu sezon şampiyonluk gelince, sakinlik de gelecektir"

"Mesut Özil oda arkadaşımdı"

Mesut Özil çok iyi bir insan. İletişimi yüksek, açık biri. Fenerbahçe'ye geldiğinde benim oda arkadaşım oldu, bu da eğlenceli bir anı. Real Madrid ve Arsenal'de yaşadıklarını anlattı. Ronaldo hakkında konuştuk, tanıdığı yıldızlarla ilgili konuştuk. Mesut bana, yaz aylarında geri dönmemi ve tekrar oda arkadaşı olmamı beklediğini de söyledi, bu da güzel bir şey.

"Galatasaray maçında olmak isterdim"

"Bir futbolcu büyük maçlarda oynamak ister, Galatasaray maçında olmak isterdim. Ama önüme ve gelecek derbilere bakıyorum. Ben düzenli oynamak için ayrıldım. Galatasaray'a karşı, Beşiktaş'a karşı, herkese karşı oynayacağım ve yaz aylarında Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Dünyanın en büyük derbisinde forma giyeceğim, söz veriyorum"

"Geri dönmeyi sabırsızlıkla beliyorum"

"Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğum için gururluyum. Fenerbahçe'nin büyük hedefleri var, şampiyon olmak istiyor. Bu projenin bir parçası olmak harika. Yaz aylarında tekrar geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"

"Neler yapabileceğimi göstereceğim"

"İstanbul büyük bir metropol. Çok fazla insan var. İdmana gitmeye çalışırken bunu fark ediyorum. Bir saat erken yola çıkmam gerekiyor, çok fazla trafik var. Allah'tan bir şoför var. Bütün kısa yolları biliyor. Şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusu olup, Karagümrük'ü Avrupa Ligi'ne taşımak için mücadele vermekten mutluyum. Kariyerimde daha çok tecrübe istiyorum ve bunun için goller atmalı, iyi oynamalıyım. Sonra Türkler'e neler yapabileceğimi göstereceğim"

"İsviçre'ye daha yakınım"

"İsviçre ve Kosova'dan yetkililerle görüştüm milli takım için. Henüz resmi talep gelmedi, bekliyorum. Şu anda İsviçre'ye daha yakınım ancak hiçbir şey netleşmedi"