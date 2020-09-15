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15.09.2020 - 14:47 |

Son dakika | Konyaspor’da Serkan Kırıntılı affedildi

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdan ayrılması beklenen kaleci Serkan Kırıntılı’yı affetti.

Son dakika | Konyaspor’da Serkan Kırıntılı affedildi
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Konyaspor ile 2 yıllık anlaşma imzalayarak göreve başlayan teknik direktör İsmail Kartal, kaleci Serkan Kırıntılı’yı affetti. Yeşil-beyazlı takımda 5 sezondur yer alan 35 yaşındaki milli eldiven geçen sezon bireysel hataları nedeniyle taraftarın tepkisini çekmişti. Ligin 8 ve 25. haftasında oynanan her iki Malatyaspor maçında da ceza sahası dışında topa elle müdahale ederek takımını 10 kişi bırakan Serkan Kırıntılı, teknik direktör değişikliği sonrası Bülent Korkmaz tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Zor bir sezonu geride bırakan yeşil-beyazlıların iç sahada oynadığı ve berabere kaldığı 28. haftadaki Sivasspor maçı sonrasında da soyunma odası koridorlarında yüksek sesle yapılan transferleri ağır şekilde eleştirdiği iddiasıyla gündeme gelen Kırıntılı maç kadrolarına alınmayınca Konya’yı terk ettiği ileri sürülmüştü.

Sezon öncesi Süper Lig takımlarından biriyle anlaştığı haberleri üzerine Konyaspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, hiçbir oyuncunun yazılı izin belgesi almadan transfer görüşmesi yapmaya yetkisi olmadığı duyurulmuştu. Yaşanan olayların ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Serkan Kırıntılı, Teknik Direktör İsmail Kartal tarafından affedilerek takımla çalışmalara başladı.

Öte yandan yeşil-beyazlı kulüp, gönderilmesi düşünülen Perulu oyuncu Paolo Hurtado’nun da sakatlığının tamamen geçtiğini ve takımla çalıştığını açıkladı. Hurtado’nun yeni sezon için lisansı da çıkarılmıştı.

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Son dakika | Konyaspor’da Serkan Kırıntılı affedildi

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