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HaberlerBeko Basketbol Ligi Haberleri Son dakika | Kostas Sloukas'ın Olympiakos ile anlaştığı iddia edildi!
22.05.2020 - 01:20 |

Son dakika | Kostas Sloukas'ın Olympiakos ile anlaştığı iddia edildi!

Fenerbahçe Beko'nun yıldız baskebolcusu Kostas Sloukas'ın Olympiakos ile anlaştığı iddia edildi. Öte yandan Yunan ekibinin Khimki forması giyen Anthony Gill ile anlaşmak üzere olduğu vurgulandı.

Son dakika | Kostas Sloukas'ın Olympiakos ile anlaştığı iddia edildi!
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Fenerbahçe Beko'nun Yunanlı yıldızı Kostas Sloukas ülkesine geri dönebilir.

EuroLeague'de kötü bir sezon geçiren Olympiacos, yeniden takımın başına getirdiği koç Bartzokas'a önümüzdeki sezon için çok daha iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.

Sport 24'ün haberine göre Fenerbahçeli yıldız, Olympiakos ile anlaşmaya vardı.

Yunan basını 2015'e kadar Olympiacos forması giyen ve Yunan ekibiyle iki EuroLeague şampiyonluğu yaşan Sloukas'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor.

Anthony Gill transferi bitiyor
2017'den bu yana formasını giydiği Khimki ile EuroLeague'de oldukça başarılı bir süreç geçiren Anthony Gill'in de takımından ayrılması bekleniyor. ABD'li oyuncunun Olympiacos ile anlaşmaya varmak üzere olduğu ifade edildi.

Son dakika | Kostas Sloukasın Olympiakos ile anlaştığı iddia edildi

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