• 05 Şubat 2021 - 15:36 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi olay iddia! Cüneyt Çakır, Muslera, Caner Erkin ve Belhanda...
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın Kadıköy'de konuk ediyor. Milliyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Senad Ok ve Galatasaray Muhabiri Nevzat Dindar, dev maç öncesinde Nergis Aşkın'ın canlı yayın konuğu oldu.
• 05 Şubat 2021 - 15:36 • Son Güncelleme:
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İşte Senad Ok'un yaptığı açıklamaları;
'Fenerbahçe’nin en güçlü tarafı Galatasaray’a karşı ama gel gör ki o durum değişti. Gustavo ve Pelkas’ın durumu ile alakalı takımda alternatifi olmayan iki oyuncu. Şimdi bu iki oyuncu sakat.
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'GÖZLER MUSLERA VE ALTAY'DA'
Bu maç Muslera’ya da kalabilir Altay’a da. Hatay karşısında müthiş bir performans sergiledi. Ancak Galatasaray’ın son iki maçında Muslera öne çıktı. iki takımın kalecisi de çok önemli. Buradaki soru Muslera mı Altay mı olabilir. Tabii ki Muslera çok daha büyük kaleci ama anlık performanslar da önemli.
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Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus olmasa ne olacak bilemiyorum ! İyi ki varlar. Acil durumda camı kırın derler ya hani tam o durum. Burada MHK’nin neden önceki derbilerde daha tecrübesiz hakemlere şans verildi sorusu akla geliyor. Demek ki yanlış yapılmış. Bu işlerde ligin en iyi hakemi kim ise derbileri o yönetir.
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'FALCAO MORALLİYMİŞ'
Sadece Fenerbahçe maçında oynaması için 5 milyon Euro almıyor Falcao. Evet kendisi ne yaptı ne etti Fenerbahçe maçına yetişti. Sırf bunun için İspanya’da tedavi oldu. Ancak Muhammed’de iyi durumda. Ben Muhammed ile başlayıp Fatih hocanın Falcao ile devam edeceğini düşünüyorum. Falcao gayet moralliymiş bunu söyleyebilirim. Kadıköy’de Falcao kartı mutlaka kullanılacaktır.
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'MUSLERA İLE G.SARAY ÖNDE'
Galatasaray kampa girmeyecek. Evlerinde uyuyacaklar ve sabah Florya’da buluşacaklar daha sonra yavaş yavaş maç havasına girecek. Galatasaray rahat ve moralli. Galatasaray gerginlikten ve kavgadan uzak ise o zaman Galatasaray’dan korkulsun. Altay ve Muslera olarak bakarsak Galatasaray bir adım önde. Muslera iyi döndü.
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