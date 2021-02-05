Son dakika haberi | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi olay iddia! Cüneyt Çakır, Muslera, Caner Erkin ve Belhanda...

'GÖZLER MUSLERA VE ALTAY'DA' Bu maç Muslera’ya da kalabilir Altay’a da. Hatay karşısında müthiş bir performans sergiledi. Ancak Galatasaray’ın son iki maçında Muslera öne çıktı. iki takımın kalecisi de çok önemli. Buradaki soru Muslera mı Altay mı olabilir. Tabii ki Muslera çok daha büyük kaleci ama anlık performanslar da önemli.