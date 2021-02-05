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• 05 Şubat 2021 - 15:36 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi olay iddia! Cüneyt Çakır, Muslera, Caner Erkin ve Belhanda...

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın Kadıköy'de konuk ediyor. Milliyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Senad Ok ve Galatasaray Muhabiri Nevzat Dindar, dev maç öncesinde Nergis Aşkın'ın canlı yayın konuğu oldu.

• 05 Şubat 2021 - 15:36 • Son Güncelleme:
1İşte Senad Okun yaptığı açıklamaları;
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İşte Senad Ok'un yaptığı açıklamaları;

'Fenerbahçe’nin en güçlü tarafı Galatasaray’a karşı ama gel gör ki o durum değişti. Gustavo ve Pelkas’ın durumu ile alakalı takımda alternatifi olmayan iki oyuncu. Şimdi bu iki oyuncu sakat.

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Bu nedenle Fenerbahçe’nin orta sahası an itibari ile Galatasaray’a göre daha zayıf. Gustavo yetişse bile performansı nasıl olur bilmiyoruz. Kendini sakınabilir. Kafası sakatlığında olabilir. Oynasa da tam performans ile oynaması soru işareti. Ancak beraberlik beklediğimi söyleyebilirim.

3GUSTAVOSUZ PLAN

'GUSTAVO'SUZ PLAN'

Normal şartlarda Gustavo’nun oynaması çok zor. her ihrtimale karşı maç gününü beklemek lazım. Erol hoca planlarını Gustavo'suz yapıyor şu an. Oyun planı ve taktik çalışmaları bu yönde. Ancak yarın maç zamanını beklemek lazım.

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'MESUT 2. YARI OYNAR'

Mesut Özil’in 90 dakika süre alması gibi bir durum yok. 45 dakika maximum. Ancak 1 senedir maç yapmıyor. Uzun süre oynarsa sakatlık çıkabilir. Ancak kısa da olsa derbide süre alacağını düşünüyorum.

5GÖZLER MUSLERA VE ALTAYDA

'GÖZLER MUSLERA VE ALTAY'DA'

Bu maç Muslera’ya da kalabilir Altay’a da. Hatay karşısında müthiş bir performans sergiledi. Ancak Galatasaray’ın son iki maçında Muslera öne çıktı. iki takımın kalecisi de çok önemli. Buradaki soru Muslera mı Altay mı olabilir. Tabii ki Muslera çok daha büyük kaleci ama anlık performanslar da önemli.

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Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus olmasa ne olacak bilemiyorum ! İyi ki varlar. Acil durumda camı kırın derler ya hani tam o durum. Burada MHK’nin neden önceki derbilerde daha tecrübesiz hakemlere şans verildi sorusu akla geliyor. Demek ki yanlış yapılmış. Bu işlerde ligin en iyi hakemi kim ise derbileri o yönetir.

7MUHTEMEL İLK 11

MUHTEMEL İLK 11

Altay,Nazım,Serdar,Atilla,Caner,Ozan,Sosa,Mert Hakan,Valencia,Samuel ve Thiam ilk 11 olabilir. Samatta’yı yedek kulübesinde bekliyorum.

8KIRMIZI GÖREBİLİRLER

'KIRMIZI GÖREBİLİRLER'

Caner var Belhanda var kırmızı kart çıkabilir diye düşünüyorum. tabii ki inşallah çıkmaz.

9İşte Nevzat Dindarın açıklamaları;

İşte Nevzat Dindar'ın açıklamaları;

Galatasaray’ın beraberlik kabul edeceği bir sonuç değil. Form grafiği olarak daha iyi durumda Galatasaray ama Fenerbahçe de lider. Galatasaray kazanıp aradaki puan farkını eritmeye çalışacak.

10KAZANMA ODAKLI GİDİYOR

'KAZANMA ODAKLI GİDİYOR'

Fenerbahçe’de Gustavo’nun durumu belirsiz ancak Galatasaray Gustavo varmış gibi hareket edecek. Galatasaray sadece kazanma odaklı Kadıköy’e gidecek. Onyekuru Galatasaray’ın en büyük kozu olacak.

11FALCAO MORALLİYMİŞ

'FALCAO MORALLİYMİŞ'

Sadece Fenerbahçe maçında oynaması için 5 milyon Euro almıyor Falcao. Evet kendisi ne yaptı ne etti Fenerbahçe maçına yetişti. Sırf bunun için İspanya’da tedavi oldu. Ancak Muhammed’de iyi durumda. Ben Muhammed ile başlayıp Fatih hocanın Falcao ile devam edeceğini düşünüyorum. Falcao gayet moralliymiş bunu söyleyebilirim. Kadıköy’de Falcao kartı mutlaka kullanılacaktır.

12GEDSON DERBİDE YOK

'GEDSON DERBİDE YOK'

Gedson Fernandes oynayamıyor. Maç Pazar günü olsaydı karantinadan çıkmış oluyordu. Derbiyi karantinada geçirecek. Yedlin ve Muhammed ilk 11’de olur.

13G.SARAYIN MUHTEMEL 11İ

G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Kalede Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Babel, Belhanda,Emre Kılınç, Onyekuru ve Muhammed. Oğulcan belki hamle oyuncusu olabilir.

14MUSLERA İLE G.SARAY ÖNDE

'MUSLERA İLE G.SARAY ÖNDE'

Galatasaray kampa girmeyecek. Evlerinde uyuyacaklar ve sabah Florya’da buluşacaklar daha sonra yavaş yavaş maç havasına girecek. Galatasaray rahat ve moralli. Galatasaray gerginlikten ve kavgadan uzak ise o zaman Galatasaray’dan korkulsun. Altay ve Muslera olarak bakarsak Galatasaray bir adım önde. Muslera iyi döndü.

15BERABERLİK GİBİ GELİYOR

'BERABERLİK GİBİ GELİYOR'

Cüneyt Çakır olunca beraberlik mi fikri insanın aklına gelmiyor değil. Bu iş hakem üzerinden okunacaksa beraberlik kokan bir derbi. Maç 80.dakikaya doğru golsüz giderse hatta o maç berabere biter. Yine de güven veriyor. Bu maçı kaldırabilecek başka hakem yok.

16KIRMIZI İDDİASI

KIRMIZI İDDİASI

Kırmızı kart çıkacağını düşünüyorum. bazı riskli oyuncular var. Belhanda çok dikkatli olmalı. Serdar Aziz’in potansiyeli var. Marcao da çok dikkatli olmalı.

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