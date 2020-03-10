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10.03.2020 - 11:10 | | FUTBOL ARENA

Son dakika | Lazio, Vedat Muriqi için geliyor

Lazio, Igli Tare'nin birkaç sezondur takip ettiği Vedat Muriqi için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısı çalacak.

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Lazio, sezon sonunda forvet transferi için kolları sıvadı. Chelsea'den ayrılmayı düşünen Giroud'un da listede olduğu İtalyan ekibinde sportif direktör Igli Tare'nin birkaç sezondur Vedat Muriqi'i takip ettiği ortaya çıktı. 

İtalyan basınındaki haberlere göre, Tottenham'la birlikte Lazio da Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'i gündemine aldı. Lazio'da Igli Tare'nin birkaç sezondur Vedat Muriqi'i takip ettiği ve Kosovalı golcünün bu sezon Fenerbahçe'de sergilediği üst düzey performanstan dolayı daha da yakından izlediği ortaya çıktı.

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Öte yandan Vedat Muriqi için hem İtalyan, hem de İngiliz basınında bonservis bedeli olarak 20 milyon euro gösterildi. Fenerbahçe'nin oyuncuyu şu anda satmaya sıcak bakmamasından dolayı, Vedat Muriqi'i satın almak isteyen kulübün en az 20 milyon euro'yu gözden çıkarması gerektiği kaydedildi.

15 gol 6 asist

Vedat Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 13 gol attı ve 5 asist yaptı. Kosovalı golcü Türkiye Kupası ile birlikte tüm kulvarlarda 27 maçta 15 gol attı, 6 asist yaptı.

Son dakika | Lazio, Vedat Muriqi için geliyor

Son dakika | Lazio, Vedat Muriqi için geliyor

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