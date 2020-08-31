Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika | Lazio'da Immobile'den 5 yıllık imza...
31.08.2020 - 12:14 |

Son dakika | Lazio'da Immobile'den 5 yıllık imza...

İtalyan ekibi, bu sezon gol kralı olan yıldız forvetle 5 yıllık sözleşme yeniledi. Lazio, Immobile'nin yanında Fenerbahçeli Vedat Muriç'i oynatmak için transfer girişimlerini sürdürüyor.

ABONE OL

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio, golcüsü Ciro Immobile’nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Lazio Kulübü Basın Sözcüsü Stefano De Martino, Lazio kanalına yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesini 2025 yılına dek uzattığını belirtti.

Mavi-beyazlı başkent takımına 2016 yılında transfer olan Ciro Immobile, Lazio'da her sezon performansını geliştirirken, geçen sezon Serie A'da attığı 36 golle, 3. kez gol kralı olmuştu.

Lazio, Fenerbahçe'den Vedat Muriç'i kadrosuna katarak Immobile ile birlikte çift forvet oynatmayı planlıyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! 'Evet' dedi...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Lionel Messi'ye tarihe geçen rekor teklif! İnanılmaz...

Son dakika | Lazioda Immobileden 5 yıllık imza...
 

 

 

 

    Edin Dzeko'dan Samsunspor'a 'başarılar' mesajı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Altay'da Numan Çürüksu sesleri...
      Altay'da Numan Çürüksu sesleri...
    2. Transfer haberleri | Galatasaray'da Marcao'ya resmi teklif yok
      Transfer haberleri | Galatasaray'da Marcao'ya resmi teklif yok
    3. Gaziantep FK kaptanı Günay Güvenç: Önemli olan lige iyi hazırlanmak
      Gaziantep FK kaptanı Günay Güvenç: Önemli olan lige iyi hazırlanmak
    4. Antalyaspor'da Podolski seferberliği
      Antalyaspor'da Podolski seferberliği  
    5. Jokey Ahmet Çelik: Her jokeyin hayali
      Jokey Ahmet Çelik: Her jokeyin hayali



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Atletizm Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe

    Atletizm Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe

    Bakan Pekcan: Başarılarınız daim olsun kızlar

    Bakan Pekcan: Başarılarınız daim olsun kızlar

    Son dakika | Lazio'da Immobile'den 5 yıllık imza...

    Son dakika | Lazio'da Immobile'den 5 yıllık imza...

    Rıza Çalımbay: Avrupa'da çok kritik maçlar oynayacağız

    Rıza Çalımbay: Avrupa'da çok kritik maçlar oynayacağız

    Sıradaki Haber