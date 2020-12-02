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02.12.2020 - 12:56 |

Son dakika - Leipzig rötarlı geldi! Pasaport krizi...

Leipzigli futbolcu Mukiele’nin pasaportunu evde unutması nedeniyle RB Leipzig’in İstanbul’a rötarlı geldiği ortaya çıktı.

Son dakika - Leipzig rötarlı geldi! Pasaport krizi...
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

RB Leipzig takımının Başakşehir ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması için İstanbul’a gelişinde havaalanında kriz yaşandığı ortaya çıktı. RB Live’da yer alan habere göre takımın 23 yaşındaki sağ beki Nordi Mukiele’nin pasaportunu evinde unuttuğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine futbolcunun pasaportunun evinden getirilmesinin beklendiği, belli bir gecikmenin ardından kalkışın gerçekleştiği kaydedildi.

Pasaportun alana ulaşmasının ardından Mukiele ile birlikte Leipzig kafilesinin TK3301 sayılı charter uçuşuyla İstanbul’a geldiği belirtildi.

Son dakika - Leipzig rötarlı geldi Pasaport krizi...

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