Son dakika - Leipzig rötarlı geldi! Pasaport krizi...

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler



RB Leipzig takımının Başakşehir ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması için İstanbul’a gelişinde havaalanında kriz yaşandığı ortaya çıktı. RB Live’da yer alan habere göre takımın 23 yaşındaki sağ beki Nordi Mukiele’nin pasaportunu evinde unuttuğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine futbolcunun pasaportunun evinden getirilmesinin beklendiği, belli bir gecikmenin ardından kalkışın gerçekleştiği kaydedildi.

Pasaportun alana ulaşmasının ardından Mukiele ile birlikte Leipzig kafilesinin TK3301 sayılı charter uçuşuyla İstanbul’a geldiği belirtildi.

Maç özeti | Leipzig-PSG