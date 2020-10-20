20.10.2020 - 18:23 |
Son Dakika | Leipzig'de koronavirüs şoku! Başakşehir maçına saatler kala...
Son dakika haberlere göre, Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile karşılaşacak Leipzig takımı koronavirüs şoku yaşanıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir ile bu akşam karşılaşacak Alman ekibi Leipzig takımı koronavirüs şoku yaşadı.
Orta saha oyuncusu Amadou Haidara'nın beklenen test sonucu pozitif çıktı. Julian Nagelsmann da dün basın toplantısında oyuncuyu kadroya almayacaklarını açıklamıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun semptom göstermediği dile getirildi.