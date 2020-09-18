18.09.2020 - 15:01 |
Son Dakika | Lewis Baker resmen Trabzonspor'da!
Trabzonspor, Lewis Baker'ın 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralandığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İngiltere'nin Chelsea Kulübünün profesyonel futbolcusu Lewis Renard Baker'ın, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Bedelsiz kiralandı
Trabzonspor, Lewis Baker'ın Chelsea'den 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralandığını KAP'a bildirdi. Karadeniz ekibi Baker'a 700 bin euro garanti ücret ödeneceğini açıkladı.