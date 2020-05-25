Son dakika | Liverpool'dan Loris Karius'e bir şok daha

Liverpool'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Loris Karius, siyah-beyazlılarda beklentilerin altında kaldı. Alman eldiven, birçok kez taraftarların sert eleştirilerine maruz kaldı.

FIFA'ya başvurmuştu

Beşiktaş'tan alacaklarını tahsil edemediğini ifade eden Karius, geride bıraktığımız haftalarda olaylı bir şekilde Türkiye'den ayrılmış ve siyah-beyazlılarla FIFA'lık olmuştu.

Ada basınına göre; Loris Karius adına Liverpool defterinin kapandığı ve bu konuda kendisinin de haberinin olduğu ifade edildi. Jürgen Klopp kararını net şekilde verdi. Hatta, Karius'un Liverpool ile antrenmanlara çıkması bile istenmiyor.

Hertha Berlin ilgi gösteriyor

Haberde ayrıca Loris Karius'a Almanya'dan Hertha Berlin'in ilgi gösterdiği ve transferde bu kulübün öne çıktığı hatırlatıldı.

İngiltere'de kariyerine devam edebilir mi?

Karius'a İngiltere'den ise Wolverhampton ile West Ham United ilgi gösterdi. Ancak; bu durum sadece ilgi düzeyinde kaldı.

Beşiktaş'tan alacağı ne kadardı?

Beşiktaş, Karius’a Mart 2020’de 367 bin Euro ödeme yaptı. Alman file bekçisine geciken ve ödenmesi gereken 93 günlük miktarın ise 867 bin Euro olduğu ifade edilmişti.

Loris Karius Beşiktaş'a nasıl veda etmişti?

Karius, Beşiktaş'a veda mesajında ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Beşiktaş kariyerimin bu şekilde sona ermesi üzücü ama bu durumu çözebilmek adına her şeyi yaptım. Aylarca sabırlı davrandım, yönetimle defalarca konuştum. Geçen yıl da benzer şeyler olmuştu. Bu kulüpte oynamak benim için büyük keyifti. Beşiktaş, bu kadar tutkulu taraftarın desteğine sahip olduğu için gurur duyabilir. Beni iyi zamanda da, kötü zamanda da desteklediniz. Sizi en iyi şekilde hatırlayacağım. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk günden beri beni çok iyi ağırladınız. Şampiyon Beşiktaş.”