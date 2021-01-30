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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Luyindama sürprizi! Aston Villa yine kapıyı çaldı
30.01.2021 - 10:51 | | Fanatik

Son dakika | Luyindama sürprizi! Aston Villa yine kapıyı çaldı

Ara transferin bitimine kısa bir süre kala, İngiliz kulübü Aston Villa'nın, Luyindama için Galatasaray'ın kapısını çaldığı öğrenildi.

Son dakika | Luyindama sürprizi! Aston Villa yine kapıyı çaldı
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gözünden düşen ve yedek kulübesine çekilen Kongolu savunma oyuncusu, Premier Lig'e gitmeyi çok istiyor.

Sarı-kırmızılılar da bu transfere çok sıcak bakıyor. Aston Villa, geçen sezon da Luyindama'yı takip etmiş, ancak sakatlığı sebebiyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Diagne'yi West Bromwich'e gönderen Galatasaray, Luyindama'ya da resmi teklif gelmesi halinde transfer için izin verecek.

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Son dakika | Luyindama sürprizi Aston Villa yine kapıyı çaldı

 

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